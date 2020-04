Mediaset, verso rinvio udienza su ricorso Vivendi

(Teleborsa) - Nuovamente rinviata l'udienza sul ricorso presentato da Vivendi per bloccare l'operazione di riassetto del Gruppo Mediaset mediante creazione della holding olandese MediaforEurope.



Secondo fonti finanziarie, l'udienza prevista per il 30 aprile dovrebbe subire un nuovo slittamento al 28 maggio 2020. Una decisione legata alla situazione di emergenza sanitaria, che lascia liberi i tribunali di posticipare udienze non urgenti.



Il riassetto resta in ogni caso bloccato in attesa del pronunciamento del tribunale spagnolo, dopo che la corte di Madrid, diversamente da quella di Milano, ha accolto il ricorso dei francesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA