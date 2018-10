Mediaset verso cessione di piattaforma Premium a Sky

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piccoli passi in avanti per Mediaset che aavanza dello 0,27%.La piattaforma Premium del Gruppo delpotrebbe essere ceduta a Sky il 1° novembre prossimo. Lo scrive Il Sole 24 Ore secondo cui "tutto questo è frutto dell'accordo del 30 marzo che, fra le varie cose, prevede lo sbarco di Sky sul digitale terrestre, ospite proprio sulla piattaforma di casa Mediaset". La cessione sarà sottoposta al parere dell't.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 2,656 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 2,604. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 2,574.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)