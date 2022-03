Mediaset raddoppia l'utile nel 2021. Raccolta pubblicitaria +14%

Il gruppo MediaforEurope, la denominazione di Mediaset da quando il Biscione ha trasferito la sua sede legale in Olanda, ha chiuso il 2021 ricavi netti consolidati cresciuti a 2.914 milioni di euro (+11%) rispetto ai 2.637 milioni nel 2020.



Il risultato operativo rettificato (ebit), escludendo le poste non ricorrenti, ha raggiunto i 476 milioni di euro, +52% rispetto ai 312 milioni del 2020, mentre l'utile netto è salito a 374 milioni di euro, +169% rispetto ai 139 milioni del 2020 e +97% rispetto ai 190 milioni del 2019.



La posizione finanziaria netta al 31/12/2021 era pari a 869 milioni di euro rispetto ai 1.064 milioni dell'anno precedente.



Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria in Italia, Mfe è cresciuta sia rispetto al 2020 (+14,4%) sia al 2019 (+2,4%). In particolare, le attività italiane nel quarto trimestre hanno raggiunto una raccolta pubblicitaria consolidata cresciuta del 2,2% rispetto al pari periodo 2020, a conferma di un trend positivo in atto da sei trimestri consecutivi. Il progressivo dell'anno 2021 delle attività pubblicitarie italiane, secondo i dati Nielsen, ha registrato inoltre una crescita superiore a quella del mercato televisivo nazionale e questo nonostante nel corso dell'anno abbiano avuto luogo eventi sportivi rilevanti programmati dalle reti concorrenti del servizio

pubblico come le Olimpiadi e i Campionati Europei di Calcio.



In termini di efficacia, questo nuovo assetto editoriale ha rafforzato nel 2021 il primato d'ascolto in Italia delle reti Mediaset nelle 24 ore sul target 15-64 anni (340% di share), tendenza che è addirittura migliorata nel mese di gennaio 2022 (share reti Mediaset: 36,3%).



In termini di efficienza, questi risultati di ascolto sono stati conseguiti diminuendo i costi delle attività televisive italiane di circa 80 milioni rispetto ai costi registrati nel 2019 (1.869 milioni) ultimo anno comparabile senza gli effetti economici negativi della pandemia.