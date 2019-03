Mediaset, l'utile netto 2018 sale a 470 milioni

Ultimo aggiornamento: 22:10

Il gruppo Mediaset ha chiuso l'esercizio 2018 con ricavi netti che ammontano a 3.401,5 milioni di euro rispetto ai 3.550,1 milioni di euro del 2017. L'utile netto consolidato è in crescita e sale a 471,3 milioni di euro rispetto ai 90,5 milioni di euro dell'anno prima, grazie soprattutto alla plusvalenza per la cessione della quota in Ei Towers, la società delle antenne tv. Il risultato operativo è positivo per 73,7 milioni di euro (226,4 nel 2017).L'indebitamento finanziario netto consolidato è praticamente dimezzato, calando a 736,4 milioni di euro rispetto ai 1.392,2 milioni di euro del 31 dicembre 2017 anche a seguito del deconsolidamento di EI Towers.Il gruppo ha stabilito per il momento di non distribuire il dividendo, tenendo le risorse a disposizione per eventuali acquisizioni, ma riservandosi di rivedere la decisione nei prossimi mesi. «Vedremo nel cda di fine luglio sulla semestrale», ha spiegato il direttore finanziario Marco Giordani.«Con l'obiettivo di rendere ancora più solida la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo, nonché di avere le risorse adeguate per cogliere tutte le opportunità di mercato in ambito internazionale, il consiglio di amministrazione ha deciso di proporre all'assemblea di riportare l'utile di Mediaset a nuovo, riservandosi peraltro di esaminare nuovamente la decisione nella riunione del Consiglio di amministrazione del 25 luglio 2019 e, nel caso, di sottoporre a un'eventuale nuova assemblea la proposta di distribuzione di dividendi dalle riserve disponibili», spiega la società in una nota.