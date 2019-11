Mediaset, Tribunale Milano rinvia udienza per tentativo conciliazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, per dare alle parti - Mediaset, Vivendi e Simon Fiduciaria - la possibilità disul caso riguardante l'annullamento della delibera assembleare per la, società nata dall'integrazione di Mediaset e Mediaset Espana.L'aggregazione era stata approvata dall'assemblea, in sede straordinaria, il 4 settembre scorso, ma Vivendi e Simon Fiduciaria, avevano fatto ricorso in tribunale per la sospensione di questa delibera, contro la quale si era espressa Vivendi ed al cui voto non era stata ammessa la fiduciaria, che detiene una quota di quasi il 20%."Il Tribunale, esperendo il tentativo di conciliazione - si legge in una nota - haper dare modo alle parti di verificare la possibilità di conciliazione della lite, disponendo a tal fine la provvisoria sospensione della delibera impugnata sino a detta udienza".