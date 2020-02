Mediaset, Tribunale Milano rigetta ricorso Vivendi

(Teleborsa) - Il giudice del Tribunale di Milano Elena Riva Crugnola ha rigettato i ricorsi presentati da Vivendi e Simon Fiduciaria sull'assemblea di Mediaset che ha avviato la fusione con la controllata spagnola e l'avvio di MediaforEurope.



Le delibere delle assemblee di Mediaset che hanno dato vita Mfe sono quindi regolari e il progetto può procedere. Sono ancora in corso, però, ricorsi dei francesi in Spagna e in Olanda.



I ricorrenti avevano contestato la legittimità dell'assemblea del 4 settembre, che ha sancito ufficialmente la nascita di Mfe, e quella del 10 gennaio scorso che ha previsto alcune modifiche allo statuto.



Il titolo Mediaset non registra oggi particolari scostamenti e mantiene un progresso frazionale dello 0,46% in Borsa. © RIPRODUZIONE RISERVATA