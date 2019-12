Mediaset sottotono guarda all'udienza del 6 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Mediaset, con una flessione dell'1,11%.Il Gruppo del Biscione e i francesi di Vivendi continuano a trattare per trovare un'intesa da portare in Tribunale per dirimere la questione MFE, l'holding con sede non fiscale in Olanda nella quale Mediaset concentrerà attività e partecipazioni. Nel frattempo, il giudice del Tribunale di Milano Elena Riva Crugnola ha deciso di fissare una, dopo il fallimento di conciliazione della scorsa settimana, per pronunciarsi sulla richiesta da parte di Vivendi e del trust Simon di sospendere la delibera dall'assemblea straordinaria di Mediaset dello scorso 4 settembre relativa alla creazione della holding MFE.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia All-Share, ad evidenza del fatto che il movimento del Biscione subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico di Mediaset mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 2,65 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2,696. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 2,634.