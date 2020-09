Mediaset, semestre in perdita con calo ricavi pubblicitari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilchiude il primo semestre con unadi euro rispetto all'utile di 102,7 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Un risultato riesposto per recepire l'impatto di competenza sul risultato partecipazioni derivante dall'allocazione dell'avviamento generato dall'OPA su EI Towers lanciata nel 2018 da 2i Towers Holding con effetto retroattivo a decorrere dal 1° ottobre 2018.ammontano adi euro, rispetto ai 1.482,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2019, e subiscono l'. In Italia, i ricavi si attestano a 791,3 milioni di euro a fronte dei 1.002,2 milioni di euro del primo semestre scorso. In Spagna sono stati registrati ricavi per 375,1 milioni di euro rispetto ai 482,5 milioni di euro precedenti.televisivi lordi - 325,1 milioni in Spagna e 744,2 milioni in Italia dopo i primi due mesi positivi in termini di raccolta pubblicitaria (+2,1%).è risultato comunquedi euro, pur calando rispetto ai 191,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2019. L'Ebit in Italia è stato pari a -57,6 milioni di euro e in Spagna si è attestato a 88,9 milioni di euro.consolidato al 30 giugno è calato a 1.197,7 milioni di euro rispetto al dato di inizio periodo (1.348,3 milioni di euro)Quanto all', il Gruppo prevede che inel secondo semestrerispetto a quelli dei primi sei mesi dell'esercizio, qualora nelle prossime settimane le condizioni dell'emergenza sanitaria non richiedessero ulteriori misure restrittive e si verificasse l'atteso consolidamento della situazione economica generale.