Mediaset, risultati diritto di recesso su MFE

(Teleborsa) - In relazione alla nascita di, Mediaset comunica che, corrispondenti ad un controvalore complessivo di Euro 1.364.754,07 al valore di liquidazione di Euro 2,770 per azione.Le Azioni Oggetto di Recesso devono essere offerte in opzione, al Valore di Liquidazione, agli azionisti di Mediaset che non abbiano esercitato il diritto di recesso.Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso degli azionisti di Mediaset España, invece, terminerà in data 10 ottobre 2019.Intanto ieri, 3 ottobre 2019, l'azienda di Cologno Monzese ha confermato di aver ricevuto dal colosso francese Vivendi un atto di citazione con cui si chiede, tra l'altro, al Tribunale di Milano di annullare la deliberazione approvata dall'assemblea straordinaria del Biscione in data 4 settembre 2019 relativa proprio alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación in Mediaset Investment N.V., società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, al perfezionamento della Fusione, assumerà la denominazione di MFE.