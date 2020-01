(Teleborsa) - Lo scontro nelle aule di tribunale tra Mediaset e Vivendi è stato spostato al 1° febbraio 2020. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Milano Elena Riva Crugnola, volendo accorpare tutti i ricorsi in merito alla creazione di MFE, la holding di diritto olandese in cui il Biscione intende far confluire le attività italiane e spagnole.



I francesi hanno avviato cause anche in Spagna e Olanda, il cui esito è ancora atteso.