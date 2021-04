26 Aprile 2021

(Teleborsa) - Tra gennaio e marzo, i ricavi pubblicitari consolidati di Mediaset generati da tutte le concessionarie del gruppo sono cresciuti del 6,1% rispetto allo stesso periodo 2020. Lo ha affermato oggi il Biscione al termine del consiglio di amministrazione di Publitalia '80, la concessionaria pubblicitaria del gruppo Mediaset.

"Per Publitalia '80 si tratta del terzo trimestre consecutivo con andamento dei ricavi in aumento, pur in un contesto di mercato fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria", sottolinea la società.

Intanto è buona la performance di Mediaset a Piazza Affari, dove si attesta a 2,37 con un aumento dell'1,02%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,387 e successiva a 2,423. Supporto a 2,351.