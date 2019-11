Mediaset, rafforza al 15,1% quota nella tedesca Prosienbensat

(Teleborsa) - Mediaset España, società del Gruppo Mediaset, ha acquisito una quota del 5,5% in P7S1. La partecipazione complessiva detenuta dal Gruppo Mediaset raggiunge ora il 15,1% del capitale azionario di P7S1.



Il nuovo investimento in P7S1, leader del settore in Germania, il più grande mercato dei media in Europa, costituisce un nuovo passo avanti di Mediaset verso la creazione di un player paneuropeo attivo sui principali mercati. Il 7 giugno 2019, Mediaset ha infatti annunciato la creazione di MEDIAFOREUROPE (MFE), destinata a diventare la Casa comune dei maggiori broadcaster free europei.





