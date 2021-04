27 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Se il progetto di trasferire la sede legale in Olanda andasse in porto - deciderà l'assemblea straordinaria convocata per il prossimo 23 giugno - Mediaset potrebbe nominare la capogruppo nel Paese Mfe - MediaforEurope, ovvero lo stesso nome della holding internazionale nella quale il Biscione intendeva far confluire tutte le sue attività.

Secondo quanto riporta l'ANSA, questo era l'orientamento tra i consiglieri al termine del CdA di ieri che ha varato il progetto di trasferimento della sede legale del gruppo ad Amsterdam, progetto che andrà all'esame dell'assemblea straordinaria che si svolgerà nella stessa data di quella che dovrà approvare il bilancio e nominare il nuovo Cda del Biscione.

L'operazione MediaForEurope (Mfe) era saltata l'anno scorso dopo i continui ricorsi del socio francese Vivendi.