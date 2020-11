(Teleborsa) - L'emendamento battezzato "anti-scalata", inserito nel Dl Covid, non è una norma "ad aziendam" e non fa riferimento esclusivamente al caso Mediaset-Vivendi. Lo ha chiarito il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ospite a Sky TG24.

"Non si tratta di una norma ad aziendam o per fare un dispetto a una società non italiana", ma si tratta di una "presa d'atto che una sentenza europea porta ad avere un vuoto normativo da colmare", ha affermato il numero uno del dicastero di Via Veneto, aggiungendo che occorre dare all'Agcom degli strumenti per valutare gli effetti della sentenza sul mercato e sul pluralismo.

Patuanelli, spiegando che la norma "può essere valutata su tante altre operazioni finanziarie", ha precisato che il provvedimento "ha origine governativa" ed è stato lavorato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero dell'Economia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA