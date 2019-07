Mediaset, P.S. Berlusconi soddisfatto dei risultati radio

(Teleborsa) - Al via la presentazione dei palinsesti 2019-2020 di Mediaset. In tale occasione Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato del Gruppo di Cologno Monzese ha dichiarato di essere "molto soddisfatto" delle emittenti radio visto che "tutti i numeri che contano sono in crescita".



Entrare nel mondo radiofonico "era una sfida nuova per noi" e raggiungere la leadership "è una bella soddisfazione". Guardando al futuro "stiamo per lanciare una nuova attività di web radio come mai è stata fatta prima, United Music, che prevede come fonte di ricavo uno spot di dieci secondi ogni tre brani musicali trasmessi. E' già partita, abbiamo più di 700.000 streaming registrati e il lancio è previsto a settembre".



A Piazza Affari il titolo registra una risalita frazionale, dello 0,67%. © RIPRODUZIONE RISERVATA