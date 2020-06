Mediaset non esclude nuove potenziali acquisizioni

(Teleborsa) - Mediaset non esclude potenziali nuove acquisizioni per il futuro così come eventuali cessioni di attività non core o non più considerate core.



È quanto dichiarato dal Gruppo a un azionista in vista dell'assemblea dei soci in programma il 26 giugno. In dettaglio, Mediaset ha chiarito di perseguire "i propri obbiettivi di crescita, nei settori considerati strategici, sia attraverso lo sviluppo organico, che tramite operazioni straordinarie".



Per tali ragioni, "il Gruppo analizza regolarmente potenziali opportunità di mercato e potenziali iniziative di riorganizzazione e di integrazione che possano creare valore a lungo termine per gli azionisti. Non si escludono per il futuro nuove potenziali acquisizioni".



"Allo stesso modo - conclude Mediaset - potrebbero essere valutate cessioni in attività non core o non più considerate core". © RIPRODUZIONE RISERVATA