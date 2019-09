Mediaset, no del CdA a partecipazione Simon in Assemblea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mediaset esclude Simon dai lavori assembleari di oggi (4 settembre 2019).Il Consiglio di Amministrazione del Biscione, riunitosi in data odierna, ha deliberato all'unanimità di consentire a Vivendi l'accesso ai lavori assembleari che daranno vita alla creazione di un gruppo di profilo europeo denominato MediaForEurope (MFE) e di opporsi alla richiesta di Simon di esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, inerenti alla Partecipazione Simon; conseguentemente, non consentire a Simon l'accesso ai lavori assembleari.Simon Fiduciaria è un trust a cui Vivendi ha affidato il 19,19% del capitale di Mediaset in suo possesso.. L'Assemblea odierna del Biscione è "illegale", perché si basa "su un'interpretazione della legge dei media italiana che è contraria ai trattati Ue". Mediaset "non tiene conto ne' dei diritti più' elementari degli azionisti ne' dei principi di corporate governance con il solo obiettivo di favorire Fininvest senza nemmeno riconoscere un premio agli azionisti di minoranza. Un numero crescente di azionisti e investitori sta mettendo in discussione i meriti dell'operazione proposta e dubita che possa creare valore". "Attraverso le sue ripetute decisioni illegali - prosegue Vivendi - il CdA di Mediaset ha messo la società' in una situazione di incertezza giudiziaria". Vivendi "utilizzerà' tutti i possibili mezzi legali in tutti i paesi e giurisdizioni per contestare la legalità' della nuova entità' proposta, ai sensi delle leggi nazionali ed europee".