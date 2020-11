Mediaset: nessuna lettera da Vivendi, sempre a favore di piano industriale condiviso

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset "non ha ricevuto alcuna lettera dal board di Vivendi per costituire un'alleanza industriale in Europa". Lo afferma in una nota il Gruppo del Biscione smentendo un'indiscrezione stampa che, secondo Cologno Monzese, "non ha fondamento".

Mediaset - si legge nel comunicato - "come è noto, sostiene da sempre l'ipotesi di un forte piano industriale condiviso per avviare operazioni di sviluppo europeo destinate a creare valore per tutti gli azionisti. Proposte di questo tipo, qualora venissero formulate, verrebbero immediatamente esaminate dal Consiglio di Amministrazione Mediaset".

