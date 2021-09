Mediaset, individuati i destinatari del Piano di incentivazione 2021- 2023

1 Minuto di Lettura

Martedì 14 Settembre 2021, 20:45







(Teleborsa) - Il CdA di Mediaset, sentito il comitato remunerazione, ha individuato i destinatari del Piano di incentivazione e fidelizzazione a medio-lungo termine per gli anni 2021- 2023 istituito dall'assemblea dei soci il 23 giugno 2021. Il consiglio ha attribuito agli stessi destinatari i diritti loro spettanti per l'esercizio 2021, determinandone il quantitativo secondo i criteri stabiliti dal regolamento del piano approvato dal board del 27 luglio 2021.



A Pier Silvio Berlusconi - vice presidente e amministratore delegato - sono stati assegnati 189.000 diritti per l'assegnazione a titolo gratuito di azioni Mediaset. Al consigliere Marco Giordani 151.200, al consigliere Gina Nieri 113.400, al consigliere Stefano Sala 340.200, al consigliere Niccolò Querci 61.426 e ad altri dirigenti 1.006.426.