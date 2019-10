Mediaset in spolvero dopo la semestrale

(Teleborsa) - Rialzo moderato per Mediaset, che avanza dello 0,93%.



A fare da assist alle azioni contribuiscono i numeri sul primo semestre, diffusi la vigilia, che hanno evidenziato un aumento dei margini e degli utili. Gli analisti di Equita hanno confermato il giudizio "hold" mentre hanno tagliato il target price a 2,80 euro dai 2,90 precedenti.





L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del Biscione, che fa peggio del mercato di riferimento.



Lo scenario tecnico di Mediaset mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,695 Euro con area di resistenza individuata a quota 2,767. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,662.

