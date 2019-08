Mediaset in rosso: Vivendi sarebbe contraria al riassetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Momenti difficili per Mediaset: la Vivendi disembrerebbe intenzionata ad ostacolare l'operazione di fusione del Biscione e della controllata spagnola nella nuova holding olandese. Secondo alcune indiscrezioni riportate da MF-Milano Finanza, l'avvocato Giuseppe Scassellati-Sforzolini dello studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton sarebbe al lavoro per studiare lo schema per provare a ostacolare il disegno della famiglia Berlusconi.Intanto sono giunti pareri discordanti dai proxy advisor sul riassetto del Gruppo Mediaset, confavorevole all'operazione mentreè contraria., ossia del prezzo che verrà pagato in contanti agli azionisti che non approveranno l'operazione MediaForEurope. Le azioni del Biscione stannoPoco mossa Vivendi a Parigi: +0,35%.