Mediaset in rimonta nel giorno dell'Assemblea per MFE

(Teleborsa) - Esordio di giornata decisamente positivo per il titolo Mediaset a Piazza Affari, dopo aver perso terreno ieri ed essersi avvicinata al prezzo di recesso di 2,77 euro relativo all'operazione che darebbe vita alla holding olandese MFE (MediaForEurope).



Oggi, 4 settembre 2019, si terrà la tanto attesa Assemblea dei soci di Mediaset (prevista anche quella della controllata Mediaset Espana) per approvare la fusione tra le due entità che darà vita alla newco.



Si attendono colpi di scena visto il braccio di ferro con Vivendi: il Tribunale di Milano ha riconosciuto al colosso francese "il diritto di prendere parte e di votare come socio al 9,99%" all'Assemblea straordinaria, escludendo però i diritti di voto di Simon Fiduciaria.



Sulla borsa di Milano le azioni del biscione stanno registrando un rialzo dell'1,37% a 2,818 euro. Poco mosso il titolo Vivendi a Parigi: +0,24%. © RIPRODUZIONE RISERVATA