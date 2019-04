Mediaset in rialzo nonostante smentita trattative con ProSiebensat

(Teleborsa) - Si muove in modesto rialzo il titolo Mediaset, che avanza dello 0,9%.



Il Gruppo del Biscione ha smentito l'esistenza di trattative in corso per una fusione con la tedesca Prosiebensat1 Media rilanciate dalla stampa.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del Biscione, che fa peggio del mercato di riferimento.



La situazione di medio periodo di Mediaset resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 2,817 Euro. Supporto visto a quota 2,763. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 2,871.





