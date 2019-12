Mediaset, il 6 dicembre nuova udienza Vivendi su MFE

(Teleborsa) - Mediaset e Vivendi continuano a trattare per trovare un'intesa da portare in Tribunale per dirimere la questione MFE, l'holding con sede non fiscale in Olanda nella quale il Biscione concentrerà attività e partecipazioni.



Nel frattempo, il giudice del Tribunale di Milano Elena Riva Crugnola ha deciso di fissare una nuova udienza per il prossimo 6 dicembre 2019, dopo il fallimento di conciliazione di venerdì scorso, per pronunciarsi sulla richiesta da parte di Vivendi e del trust Simon di sospendere la delibera dall'assemblea straordinaria di Mediaset dello scorso 4 settembre relativa alla creazione della holding MFE.