Mediaset, i risultati dei primi nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Gruppo Mediaset ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi netti che ammontano a 2,43 miliardi di euro in lieve calo rispetto ai 2,47 miliardi dei primi nove mesi 2017.Il(Ebitda) è pari a 753,7 milioni di euro rispetto agli 858,5 milioni del 2017. Il(Ebit) di Gruppo è positivo per 114,5 milioni di euro rispetto ai 123,6 milioni dello scorso anno.Ildi Gruppo chiude a 27 milioni di euro rispetto ai 34,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2017.L'è sceso dai 1.392,2 milioni di euro del 31 dicembre 2017 ai 961,4 milioni di euro del 30 settembre 2018, dato che non comprende le passività del Gruppo Ei Towers pari a 357,8 milioni di euro.Mediaset per l'anno in corso prevede che il"la cui entità sarà funzione dell'andamento dei ricavi pubblicitari sui quali la visibilità rimane ancora limitata" dovrebbe essere "leggermente superiore a quello registrato nello scorso esercizio, mentre l'al 31 dicembre "si ridurrà ulteriormente" rispetto a quello del 30 settembre 2018, anche in virtù dell'incasso netto di 179,1 milioni di euro avvenuto all'inizio del mese di ottobre al perfezionamento dell'OPA su EI Towers. Ilpositivo "beneficerà di una plusvalenza netta pari a 503 milioni di euro a seguito del deconsolidamento di EI Towers sulla base dei valori patrimoniali al 30 settembre".