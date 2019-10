Mediaset, giudice si riserva su ricorso Vivendi - Simon per MFE

(Teleborsa) - Bisognerà attendere l'inizio della settimana prossima, forse lunedì 4 novembre 2019, per conoscere la decisione del giudice del Tribunale di Milano, Elena Riva Crugnola, sui ricorsi presentati da Vivendi e da Simon Fiduciaria per sospendere l'efficacia della delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset dello scorso 4 settembre relativa alla fusione delle attività italiane e spagnole del Biscione nella holding di diritto olandese Mediaset for Europe (MFE).



Al termine dell'udienza tenutasi oggi (30 ottobre 2019), la giudice della 15esmia sezione civile si è riservata di decidere. © RIPRODUZIONE RISERVATA