(Teleborsa) - Sarà, l'udienza finale del procedimento civile presso il Tribunale di Milano per la causa miliardaria intentata da Mediaset e Fininvest contro Vivendi per il. La giudice Daniela Marconi ha accontentato il Biscione, che chiedeva fosse tenuta in presenza, stabilendo che parteciperà un legale per parte, mentre gli avvocati dei francesi avevano proposto che sitenesse da remoto.Sembra improbabile che il giudice si esprimerà già al termine dell'udienza: è atteso che si riservi una decisione, con l'ipotesi che si possa anche avvalere della consulenza di un perito, perTra novembre e dicembre 2020 le parti avevano presentato al giudice Daniela Marconiche comprendono la richiesta da parte dei gruppi facenti capo alla famiglia Berlusconi di un risarcimento a causa dei danni originatisi con la violazione dell'accordo sulla pay-tv.L'inizio del processo risale all'agosto 2016, quando Mediaset si è rivolto al tribunale di Milano per chiederedanni a Vivendi per il mancato rispetto da parte del gruppo francese (che fa capo a Vincent Bollorè) del contratto siglato nell'aprile 2016 che prevedeva il passaggio della proprietà della pay-tv Mediaset Premium a Vivendì.