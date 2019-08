Mediaset, Fininvest avrà il 47,88% dei diritti di voto in MFE

(Teleborsa) - Fininvest avrà il 47,88% dei diritti di voto in MFE (Media for Europe), la nuova società olandese in cui confluiranno Mediaset SpA e Mediaset Espana.



Lo comunica il Gruppo di Cologno Monzese, sottolineando che la holding della famiglia Berlusconi deterrà il 35,31% del capitale. I francesi di Vivendi avranno invece il 10,42% dei diritti di voto e il 7,68% del capitale, mentre Simon Fiduciaria avrà il 20,81% dei diritti di voto e il 15,34% del capitale.



Nel periodo dal 15 luglio al 26 agosto - si legge nella nota - l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A in MFE è stata richiesta in relazione a 881.327.310 azioni Mediaset (pari al 74,61% del capitale) e a 7.201.399 azioni Mediaset Espana (pari al 2,20% del capitale). © RIPRODUZIONE RISERVATA