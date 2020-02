(Teleborsa) - Mediaset Espana, la controllata spagnola di Mediaset in fase di aggregazione nella holding MFE, annuncia che l'assemblea straordinaria, tenutasi in dati 5 febbraio ha approvato alcune modifiche statutarie di relazione alla newco MFE.



Le modifiche proposte, corrispondenti a quelle già approvate dai soci di Mediaset, riguardano la governance ed in particolare termini e condizioni delle azioni a Voto Speciale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA