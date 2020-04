Mediaset, corte Olanda rigetta ricorso urgenza Vivendi contro MFE

(Teleborsa) - La Corte d'appello di Amsterdam ha rigettato l'istanza di Vivendi per un procedimento d'urgenza contro la sentenza di primo grado favorevole al progetto MFE del gruppo Mediaset. A riferirlo è un portavoce di Mediaset. La fusione con Mediaset Espana, dalla quale parte l'avvio di MediforEurope, "dal punto di vista della giustizia olandese non ha più alcun impedimento".



La vicenda è relativa alla sentenza del 25 febbraio quando il Tribunale di Amsterdam aveva rigettato l'istanza presentata dai francesi per bloccare la fusione tra le attività italiane e spagnole di Mediaset. Vivendi aveva fatto ricorso d'urgenza contro quel pronunciamento.







