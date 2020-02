© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - LaMedia For Europe, holding europea che nasce dalla fusione di Mediaset e Mediaset Espana, è densa die, stavolta, la decisione del, contrariamente al tribunale italiano che ad inizio febbraio aveva remato nella direzione del Biscione.La, infatti, hadel progetto, confermando quindi la decisione dello scorso ottobre di sospendere in via cautelare della delibera assembleare che approvava il progetto stesso. Un punto a favore di Vivendi., intanto, puntano a, sottoponendo all'attenzione dei giudici spagnoli la delibera assembleare del 10 gennaio scorso , con cui sono state approvare alcune modifiche statutarie di MFE. Modifiche che non sono state ancora prese in considerazione dalla Corte di Madrid.Frattanto,della decisione del tribunale spagnolo e sottolinea che si tratta di undell'operazione, poiché i giudici hanno "da Mediaset e dal suo azionista di controllo Fininvest, a".