Mediaset convoca Assemblea Straordinaria su modifica Statuto MFE

(Teleborsa) - La Fusione transfrontaliera MediaForEurope () rappresenta, per Mediaset, una priorità. Su di essa, infatti, si basa il progetto di creare un gruppo pan-europeo nel settore dell'entertainment e dei media, con una posizione di leadership nei propri mercati di riferimento e una scala che gli permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa.Lo scrive il Biscione in una nota, specificando di credere fermamente nel futuro dell'industria europea dei media. Sul punto, in particolare, l'investimento in ProSiebenSat.1 Media (pari al 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesca, come annunciato in data 11 novembre 2019) rappresenta un importante passo avanti nella creazione di una TV europea indipendente, forte nei contenuti e nella tecnologia, che possa migliorare la posizione competitiva dell'Europa nel mercato globale. Le dimensioni stanno diventando infatti un fattore strategico sempre più cruciale. E Mediaset è convinta che sia necessaria una risposta pan-europea per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto.A queste finalità di natura strategica si aggiungono tangibili vantaggi economici a favore di tutti gli azionisti, connessi alla realizzazione delle sinergie stimate in circa Euro 100-110 milioni (ante imposte) nei prossimi 4 anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un net present value di circa Euro 800 milioni.Risulta allora evidente che il Progetto MFE è essenziale per il futuro del Gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e stakeholder, i quali subirebbero un grave danno in caso di sua mancata realizzazione.Per questo, il Consiglio di Amministrazione, pur ritenendo che ciascuna delle clausole dello statuto sociale di MFE e dei connessi Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale sia legittima e rispondente a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, ha ritenuto che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti. Per questo ha:(i) accolto le indicazioni formulate nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale, e(ii)cui proporre sia l'suggerite in tale contesto, sia ulteriori variazioni volte a conformare specifici aspetti della governance alla best practice.