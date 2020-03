Mediaset conferma acquisto oltre 20% ProSiebenSat 1

(Teleborsa) - Gruppo Mediaset comunica di aver acquisito ad oggi la disponibilità del 20,1% del capitale di ProSiebenSat.1 Media SE. Lo conferma la società di Cologno Monzese, dopo l'acquisto di un altro pacchetto da 9.902.500 azioni, pari a una quota del 4,25% del capitale.



La transazione era stata effettuata la scorsa settimana da Mediaset Espana Comunicacion, classificando Mediaset come maggior azionista dell'operatore satellitare tedesco e sfociando nelle dimissioni del numero uno Max Conze, che si era sempre detto contrario alla creazione della holding paneuropea MFE.



Ora il progetto potrà andare avanti senza ostacoli, creando un polo di contenuti free, in grado di fronteggiare l'avanzata delle grandi piattaforme in streaming e satellitari. © RIPRODUZIONE RISERVATA