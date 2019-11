Mediaset brilla in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Mediaset, che tratta in rialzo del 3,43%.Il titolo è sotto i riflettori del mercato nel giorno in cui ilè chiamato a decidere sulla richiesta cautelare da parte dei francesi di Vivendi di sospendere la delibera con cui l'assemblea degli azionisti di Mediaset ha approvato, lo scorso settembre, il progetto MediaforEurope, la holding olandese che raggrupperà le tv del Biscione in Europa.Prosegue intanto - secondo quanto si apprende - il negoziato tra Mediaset e Vivendi in base alla possibilità di definire una conciliazione che riguardi la partecipazione di Simon Fiduciaria e i contenziosi in essere tra le parti, concessa dal Tribunale di Milano che aveva rinviato la prosecuzione dell'udienza ad oggi, 22 novembre. Salvo sorprese dell'ultimo minuto le due parti si presenteranno all'incontro senza un accordo. Mediaset ha proposto a Vivendi di rilevare le sue azioni al prezzo di 3 euro per azione, ma il gruppo transalpino ha rilanciato a 3,25 euro.A livello comparativo su base settimanale, il trend del Biscione evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Mediaset rispetto all'indice.Le tendenza di medio periodo dell'azienda italiana attiva nell'ambito dei media e della comunicazione si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,799 Euro. Supporto stimato a 2,725. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,873.