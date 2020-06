Mediaset ammette Vivendi in Assemblea e rifiuta partecipazione Simon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dia partecipareodierna ma, in qualità di trust depositario della partecipazione eccedente il 10% del capitale dell'azienda francese.Preso atto delle conferme della volontà digiunte di Vivendi per una quota del 9,61% del capitale e dacon una quota del 19,19% del capitale, il CdA ha deliberato all'unanimità didi esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, e consentirle di partecipare ai lavori assembleari per il tramite di Computershare quale rappresentante designato. Il CdA ha invece deliberato didi esercitare i diritti di voto, e le connesse facoltà, e non consentirle di partecipare ai lavori assembleari nemmeno per il tramite di Computershare.Il Consiglio, con il supporto dei propri consulenti legali - spiega una nota - ha ripercorso gli eventi che si sono verificati a valle della sottoscrizione del contratto stipulato con Vivendi l'8 aprile 2016 avente ad oggetto, tra l'altro, la cessione di Mediaset Premium ed ha ribadito che, a proprio giudizio,e delle obbligazioni assunte a favore di Mediaset e delle disposizioni Testo unico della radiotelevisione (Tusmar), come accertato da AGCom.