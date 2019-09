Mediaset, al via piano incentivazione medio-lungo termine

(Teleborsa) - Il CdA di Mediaset ha completato, sentito il Comitato Remunerazione, l'accertamento delle condizioni previste dal regolamento del Piano di incentivazione a medio-lungo termine 2015-2017 per l'esercizio 2016.



La Società - si legge in una nota - ha pertanto provveduto a dare disposizione alla Banca depositaria di trasferire le azioni, secondo le norme di legge vigenti, sul deposito titoli dei singoli destinatari, i quali ne potranno disporre, dopo aver corrisposto i relativi oneri fiscali.



Il regolamento del piano prevede che, in applicazione della normativa fiscale vigente, "gli eventuali benefici economici connessi con l'assegnazione di azioni ordinarie derivante dalla maturazione dei diritti attribuiti, sono soggetti a tassazione differita che i destinatari

dei Piani sono tenuti ad assolvere direttamente a loro onere". © RIPRODUZIONE RISERVATA