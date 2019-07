Mediaset, accolta con riserva ok iscrizione trust Vivendi

(Teleborsa) - Mediaset ha accolto con riserva la richiesta di Simon Fiduciaria di iscrivere nell'elenco speciale per il voto maggiorato tutte le 226.712.212 azioni di cui la stessa è fiduciaria. Quest'ultima è un blind trust a cui Vivendi ha affidato il 19,19% del capitale di Mediaset in suo possesso.



Lo annuncia il gruppo di Cologno Monzese che, nella nota ufficiale sottolinea come "l'iscrizione nell'Elenco speciale viene effettuata con riserva, pendente la domanda di accertamento, del Tribunale a cui Simon Fiduciaria si è rivolta nelle settimane passate e che in caso di accertamento positivo da parte dell'Autorità giudiziaria, e quindi subordinatamente anche all'accertamento dell'esistenza di un diritto reale legittimante, l'efficacia dell'iscrizione decorrerà dalla data odierna".



© RIPRODUZIONE RISERVATA