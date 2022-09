Media, UE propone nuove regole per pluralismo e indipendenza

(Teleborsa) - Laha, un nuovo insieme di regole per proteggere il pluralismo e l'indipendenza dei media nell'UE. La proposta prevede, tra l'altro, salvaguardie contro l'ingerenza politica nelle decisioni editoriali e contro la sorveglianza, e si concentra sull'indipendenza e sul finanziamento stabile dei media di servizio pubblico, nonché sulla trasparenza della proprietà dei media e dell'allocazione della pubblicità statale.Il provvedimento stabilisce inoltre misure per proteggere l'indipendenza degli editori e rivelare i conflitti di interesse. Infine, la legge affronta lae punta a creare un nuovo organismo europeo indipendente per i servizi dei media, composto dalle autorità nazionali dei media."L'European Media Freedom Act fornisceper garantire una pluralità di voci e che i nostri media siano in grado di operare senza alcuna interferenza, sia privata che pubblica - ha commentato, Commissario per il Mercato interno - Un nuovo watchdog europeo promuoverà l'applicazione effettiva di queste nuove regole sulla libertà dei media e selezionerà le concentrazioni dei media in modo che non ostacolino la pluralità".Dopo l'adozione del provvedimento da parte della Commissione UE,la proposta di regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria. Una volta adottato, sarà direttamente applicabile in tutta l'Unione europea.