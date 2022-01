Media Maker, accordo commerciale con Chili da 10 milioni

Lunedì 10 Gennaio 2022, 20:30







(Teleborsa) - Media Maker, società specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi ed editoriali, ha stipulato un accordo commerciale con CHILI, Tech Media Company leader nel settore media e intrattenimento con una piattaforma OTT proprietaria che distribuisce direttamente in cinque Paesi europei, per un valore complessivo di 10 milioni di Euro, avente ad oggetto lo scambio bilaterale di servizi nel corso del 2022.



L'accordo commerciale con CHILI - spiega una nota - fa seguito a quello siglato nel mese di Novembre, per complessivi 5 Milioni, e va a consolidare ulteriormente la partnership tra le due Società.