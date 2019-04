Mectronic, il laser Made in Italy sbarca in America

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che complice la cura di moltissime malattie,, con una crescita annuale del 9,2% nel solo territorio americano.E' quanto confermato da una recente ricerca pubblicata dalla Reuters, secondo cui a trainarne la crescita del settore sono proprioprotagonisti di una elevata percentuale di pazienti, di una spesa governativa che sostiene ricerca e sviluppo e dell'ingente spesa sanitaria. Quest'ultima, date le stime del Centers of Disease Control and Prevention, nel 2016 rappresentava il, pari a circaIn questo scenario l'azienda italianaper i suoi dispositivi di tecar e laser terapia, l'ente governativo che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari, sanitari e farmaceutici. Ed è proprio al mercato a stelle e strisce che la società guarda per l'espansione internazionale con i macchinari Theal Therapy e Doctor Tecar, che saranno venduti e distribuiti all'interno del mercato statunitense dalrappresenta per noi un importante enegli ultimi anni per quanto concerne la ricerca e l'innovazione nell'ambito delle tecnologie e dell'innovazione dei dispositivi tecar e laser terapeutici", ha dichiarato il