McDonald's: calano gli utili, ma meno del previsto

La più grande e la più famosa catena di fast food del mondo potrebbe piacere di meno ai consumatori. Forse più attenti alla salute e alla linea. McDonald's, infatti, ha registrato un calo dell'utile netto nel terzo trimestre a 1,64 miliardi di dollari, ovvero 2,10 dollari per azione, rispetto a 1,88 miliardi di dollari, ovvero 2,32 dollari per azione, del terzo trimestre dello scorso anno. Per quanto riguarda le entrate trimestrali: sono scese del 6,6% a 5,37 miliardi di dollari da 5,75 miliardi di dollari dell'anno precedente. Il fatturato è sceso del 7% annuo a 5,37 miliardi.Il colosso americano tuttavia supera le attese degli analisti, che prevedevano una diminuzione degli utili e dei guadagni più forti. Secondo McDonald's la frenata dei ricavi è da attribuire alle iniziative di refranchising.Nel pre-mercato il titolo della società sale del 2,6% dopo il -0,51% a 166,63 dollari di ieri. Da gennaio ha perso il 3% e negli ultimi 12 mesi è salito dello 0,2%