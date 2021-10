McDonald's e Coca-Cola, ricavi crescono grazie a vendite e prezzi in aumento

Mercoledì 27 Ottobre 2021, 19:30

(Teleborsa) - A Wall Street si registra oggi una performance positiva per McDonald's, che si attesta a 243,1 con un aumento del 2,83% e per Coca Cola, che si attesta a 55,47, con un aumento dell'1,83%. Le due multinazionali statunitensi scambiano in rialzo dopo le trimestrali positive, dove è emerso un aumento dei ricavi e degli utili. A spingere i conti delle due società non sono solo maggiori vendite, ma anche gli aumenti dei prezzi, che sono stati implementati per fronteggiare la crescita dei costi e i problemi alle catene di approvvigionamento.

Le vendite a perimetro costante della maggior catena di fast food al mondo sono salite del 12,7% nel terzo trimestre; sono risultate superiori ai livelli pre-pandemia e alle stime degli analisti per un aumento del 10,31%, secondo dati Refinitiv. I ricavi totali sono aumentati del 14% a 6,20 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è aumentato del 22% a 2,15 miliardi di dollari. Le vendite comparabili negli Stati Uniti, in particolare, hanno beneficiato della forte crescita dello scontrino medio "guidata dalle dimensioni degli ordini più grandi e dagli aumenti dei prezzi dei menu", evidenzia la società nella nota sui conti.

"Non abbiamo visto, direi, più resistenza ai nostri aumenti di prezzo di quanto non abbiamo visto storicamente", ha detto il CFO di McDonald's Kevin Ozan nella call con gli analisti. L'azienda ha di recente aumentato i prezzi dei menu del 6%, con l'urto che "è stato accolto abbastanza bene dai clienti", ha aggiunto Ozan.

Coca-Cola ha alzato le sue previsioni sugli utili per l'intero anno dopo la trimestrale positiva. I ricavi netti sono cresciuti del 16% a 10 miliardi di dollari, superiori ai livelli 2019 e ai 9,75 miliardi di dollari attesi dal mercato, secondo dati Refinitiv. L'aumento delle vendite ha contribuito con una crescita dell'8%, mentre il price mix ha contribuito con una crescita del 6%.

Il colosso delle bevande analcoliche ha fatto infatti affidamento su prezzi più elevati e sulla crescita della domanda per contrastare l'aumento dei costi a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento. Il CFO John Murphy ha affermato che Coca-Cola non è stata immune dall'inflazione dei costi nel 2022 o dall'impatto di potenziali nuove restrizioni per la pandemia. "Vediamo il mondo uscire dalla crisi un po' come un terremoto. Ci sono più scosse di assestamento, ma le conseguenti scosse di assestamento tendono ad essere più piccole di quelle iniziali. Ed è così che vediamo il 2022", ha detto Murphy.