McDonald in rialzo, festeggia la trimestrale

(Teleborsa) - Balza in avanti il titolo McDonald's, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,05%.

A fare da assist al titolo contribuisce la trimestrale che ha evidenziato un utile in crescita per la multinazionale americana della ristorazione. Il risultato netto è di 1,76 miliardi di dollari, pari a 2,35 dollari per azione, rispetto ai 2,11 dollari per azione dello stesso periodo dello scorso anno. Al netto delle poste straordinarie l'EPS è pari a 2,22 dollari per azione superiore agli 1,90 dollari stimati dagli analisti.



Le vendite sono scese del 2% a 5.42 miliardi in linea con le aspettative del mercato.

La tendenza ad una settimana del gigante del fast food è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 213,9 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 225,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 237,7.

