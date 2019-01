(Teleborsa) - La situazione di tensione in Venezuela si ripercuote ancora sulla valuta locale, con una maxi svalutazione del Bolivar del 34%. La valuta è crollata sul biglietto verde a 3.200 bolivar per dollaro.



La pesante svalutazione è stata decisa dal Presidente Nicolas Maduro, alle prese con il tentativo di ribaltone del leader dell'opposizione Juan Gaidò, per allinearne il valore a quello del mercato nero. © RIPRODUZIONE RISERVATA