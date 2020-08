Maxi ordine per Nikola: 2.500 camion ordinati da Republic Services

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unper l'americana, che riguardaLa fornitura è stata richiesta da, secondo operatore di raccolta e riciclo rifiuti negli Stati Uniti, che non esclude di arrivare a 5.000 veicoli.Il fondatore e Presidente esecutivo di Nikola,, commentando il contratto, ha sottolineato questo è l'ordine più grande effettuato nel settore dei rifiuti, "uno dei mercati più stabili ed in grado d creare valore per gli azionisti nel lungo periodo". Di un "punto di svolta" ha parlato invece il Ceo di Nikola,Il produttore di camion elettrici prevede di mettere ini veicoli, poi seguiranno il collaudo e le, che partirannoI camion elettrici Nikola consentono di percorrere, garantendo vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti a diesel e gas. Nikola è anche partner di IVECO (CNH) per il progetto Nikola Tre, finalizzato a produrre il primo camion elettrico e a idrogeno,Frattanto, la maxi commessa ha messo le ali al titolo, che si è quotato di recente al Nasdaq, con una performance giornaliera di +22%.