Maxi blitz contro pirateria Web TV

(Teleborsa) - E' scattato il più vasto blitz mai effettuato contro la pirateria della web TV. Le forze di polizia in Italia, Francia, Paesi Bassi, Germania, Bulgaria e Grecia, coordinatealle Agenzie europee Eurojust ed Europol e dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo una maxi operazione contro i siti IPTV (TV online).



Si colpisce così un sistema che consente di convertire il segnale analogico della Pay TV in segnale web digitale illegalmente.



L'operazione "Eclissi", come è stata battezzata, interessa in Italia almeno 5 milioni di utenti fuorilegge, che ora saranno oscurati. Il volume d'affari è stimato in oltre 2 milioni di euro al mese.



