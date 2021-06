Maxar Technologies, Goldman Sachs avvia copertura con rating buy. Titolo festeggia

(Teleborsa) - Spicca il volo Maxar Technologies, che si attesta a 40,45, con un aumento del 12,46%. A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che gli analisti di Goldman Sachs hanno avviato la copertura sul titolo del gruppo di tecnologia spaziale con rating "buy" e un target price di 52 dollari per azione.

L'analista Noah Poponak ha scritto che la società ha una "valutazione molto interessante" e che ha comunicato obiettivi al 2023 "che riteniamo possano effettivamente essere un po' prudenti". Viene inoltre sottolineato che a seguito di un pullback del titolo (ha perso circa il 20% dal massimo su 12 mesi registrato a gennaio), ora viene scambiata su multipli molto attraenti per gli investitori. "Ci aspettiamo un continuo miglioramento dei dati finanziari", ha aggiunto Poponak.

Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 41,94 e successiva a quota 45,97. Supporto a 37,91.