Max Mara eyewear entra nel portfolio di Marcolin

(Teleborsa) - Marcolin Group ha siglato un accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista Max Mara. La partnership prevede una durata di 5 anni con inizio a partire dal 1° novembre 2020 e segue gli accordi del 2019 per l'eyewear di Sportmax e MAX&Co.



La prima collezione Max Mara eyewear realizzata da Marcolin Group verrà presentata e indossata in occasione del fashion show di Max Mara a Milano giovedì 24 settembre 2020.



Le collezioni Max Mara eyewear saranno in vendita a partire dal prossimo anno presso le boutique Max Mara, sul sito www.maxmara.com, nei department store, su piattaforme qualificate di e-commerce e presso ottici selezionati. © RIPRODUZIONE RISERVATA