Mattel spicca il volo su nuovo accordo di licenza con Disney

(Teleborsa) - Mattel, una delle tre maggiori società produttrici al mondo di giocattoli (con brand come Barbie, Monster High e Hot Wheels) ha stretto un accordo di licenza globale pluriennale per i brand Disney Princess e Frozen. Mattel avrà i diritti di licenza globale per sviluppare linee di giocattoli (prodotti di consumo, giochi ed editoria) su questi marchi, con la nuova collezione che dovrebbe essere lanciata presso i rivenditori di tutto il mondo all'inizio del 2023. Mattel e Disney avevano già accordi di licenza per Toy Story, Cars e Lightyear.

"Siamo incredibilmente orgogliosi di dare il bentornato alle linee Disney Princess e Frozen in Mattel - ha affermato Richard Dickson, presidente e Chief Operating Officer di Mattel - In qualità di leader mondiale nelle bambole, non vediamo l'ora di portare il nostro approccio unico alla gestione del marchio".

In apertura di seduta, spicca il volo Mattel, che si attesta a 21,33, con un aumento dell'8,75%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 21,62 e successiva a quota 22,31. Supporto a 20,93.