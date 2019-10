Mattarella: sviluppo sostenibile unica via. Patuanelli si appella a politica e imprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "che oggi è la sola modalità con cui possiamo immaginare la possibilità di sviluppo". E' quanto ha sottolineato ila, in occasione della cerimonia per la consegna delleal Quirinale.Il Capo dello Stato ha sottolineato come "la nostra economia e l'insieme della nostra società hanno". Mattarella ha, infatti, riconosciuto che "ilè reso più vulnerabile da" come "il funzionamento deie della. Il tema della competitività - ha detto - chiama in causa la competitività complessiva del sistema Paese. Il nostro posto in Europa e nel mondo dipende in misura rilevante da questa sfida".E proprio su questi temi ilha lanciato una istituzioni e imprese: "Insieme dobbiamo trovare laquesto nuovo Piano chiamatoin cui investimenti pubblici e privati realizzeranno ladel Paese". Secondo il ministro "dobbiamo, ma è la manifestazione della consapevolezza del fatto che tutti abbiamo delle responsabilità cui siamo chiamati a dare conto alla collettività, in diversa misura, oggi e domani". In questo processo, ha sottolineatoIl ministro ha poi ricordato che "siamo nel mezzo di unache, per quanto attesa, avrà ripercussioni anche in Europa", ma ha invitato a non spaventarsi. "Non dobbiamo spaventarci per lo scenario che ci attende: più che il domani, sinceramente temo l'atteggiamento di chi per tornaconto crede sia meglio non parlarne o tergiversare". Il titolare del Mise ha poi assicurato che lavorerà "tenacemente perché in Europa si riescano acon l'obiettivo di".Patuanelli ha poi spronato acon l'impegno e non attraverso slogan e propaganda. "I risultati duraturi si raggiungono solo con il forte impegno: questo è il messaggio principale da portare avanti in un momento storico in cui il 'tutto e subito' sembra il dogma inconfutabile, un momento storico in cui la forza dello slogan e della propaganda prende spesso il sopravvento sul pensiero e sulla dedizione quotidiana, fattori fondamentali affinché le idee, anche imprenditoriali, prendano corpo e contribuiscano a migliorare la nostra società". Secondo il ministro ": in questa direzione il primo passo è assicurare la, così da garantire la possibilità diin azienda".Il presidentenel suo intervento ha inoltre sottolineato l'importanza di ". Nessuna comunità può progredire se si spezza la catena della fiducia, della speranza di poter realizzare un futuro migliore. Nessuna società può ben preparare il proprio domani se i giovani incontrano ostacoli nel loro percorso di crescita o se la struttura sociale li emargina, non crea opportunità e occasioni di assunzione di responsabilità, mettendoli talvolta di fronte a scelte di migrazione forzata per assicurarsi un futuro". E sulle contrapposizioni fra giovani e anziani, il Capo dello Stato ha osservato chi creaper la distribuzione delle risorse pubbliche" metteInfine, uno sguardo del presidente. "L'Europa può essere ancora. Nella produzione, nell'equilibrio dei consumi, nella tutela ambientale, nel modello sociale e di welfare. Ci si può porre alla testa di una trasformazione tale dadel passato. È un'occasione storica per cercare di tenere uniti, nella nuova era, etica ed economia, crescita di produttività e maggiore coesione"., ha concluso, "è condizione per un contesto favorevole alle nostre imprese. Un'Europa salda nel sostenere le ragioni di scambio libere ed eque".